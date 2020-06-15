"Укравтодор" заблокировал тендер на 2 миллиарда после допуска к нему китайской компании

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области по результатам протокола рассмотрения тендерных предложений отклонила все компании, которые подали документы на тендер по текущему среднему ремонту дороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино ожидаемой стоимостью 1,95 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, САД отклонила трех фаворитов "Укравтодора" – "Ростдорстрой", "Онур Конструкцион Интернешнл" и "СУНП "Автострада", а также крупную китайскую компанию "Синогидро Корпорейшн Лимитед" и ООО "Николаевбудцентр" из группы Араика Амирханяна.

Причиной отклонения для всех компаний указано "несоответствие предложения требованиям тендерной документации", без конкретизации причин.

9 июня ООО "Николаевбудцентр" подало жалобу в АМКУ, не согласившись с отклонением из тендера.

Как отмечает издание, это один из крупнейших тендеров, которые когда-либо проводились в системе "Укравтодора". Чтобы попасть на него, "Синогидро" и "Николаевбудцентр" в апреле оспаривали в АМКУ дискриминационные требования "Укравтодора". Тогда их жалобы были удовлетворены и Днепропетровскую САД обязали внести изменения в тендерную документацию.

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Напомним, "Синогидро Корпорейшн Лимитед" – украинское представительство одноименной китайской корпорации по месту нахождения в Пекине, которая в 2012 году входила в рейтинг крупнейших строительных корпораций Китая. Компания выполняла работы в 55-ти странах мира, руководителем украинского представительства числится Янг Фан.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разработало критерии, по которым к строительству дорог может привлекаться только ограниченный круг компаний.

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