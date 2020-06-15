Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС превысили 11 грн за литр

Розничные сети за выходные 12-15 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 копеек за литр, средняя по стране розничная цена автогаза выросла на 9 копеек – до 11,06 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 копеек – до 10,21-10,26 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 35 коп. – с 10,05 до 10,40 грн/л, а также в Днепропетровской (+25 коп. л) – до 10,45 грн/л.

Сети WOG и ОККО повысили цены на 6-7 копеек – до 11,78 и 11,80 грн за литр соответственно. SOCAR повысила цену на 46 копеек – до 11,78 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7", "Параллель", Chipo, Motto и другие увеличили цены на 5-20 коп./л.

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Как сообщалось, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) – с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.