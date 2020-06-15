Договор о передаче в концессию порта "Ольвия" готов к подписанию, – Криклий

15 июня на очередном онлайн-заседании рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту "Ольвия" был одобрен текст концессионного договора.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Документ о передаче в концессию порта "Ольвия" готов к подписанию. Планируем это сделать в присутствии официальной делегации Государства Катар, чья компания QTerminals победила в конкурсе. "Ольвия" – концессионный проект, который предусматривает инвестирование 3,4 млрд грн в развитие порта, положительно скажется как на инфраструктуре города Николаев, так и всей страны", – отметил министр.

Катарская компания QTerminals является ведущим мировым оператором, который управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад - стоимостью более $7 млрд.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу.

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Как сообщалось, 12 июня на заседании Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионных договоров был утвержден окончательный проект онцессионного договора по проекту в Херсонском морском торговом порту, его подписание ожидается до конца июня.