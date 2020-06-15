Верховный Суд встал на сторону НБУ в деле о депозитах Суркисов в "Приватбанке"

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и государственного "Приватбанка", отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд также закрыл производство по делу.

В то же время суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и в течении 10 дней истцы могут обратиться к Верховному Суду с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.

Как сообщалось, ранее Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о списании депозитов семьи Суркисов при национализации "Приватбанка", заявив о давлении на судей через СМИ и интернет-сети.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-ваделец банка Игорь Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".

У Игоря Суркиса в "Приватбанке" на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн. В рамках исполнения судов низших инстанций "Приватбанк" погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.

От решения Большой палаты Верховного Суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации "Приватбанка". В частности, оно определит, могут ли украинские суды самостоятельно определять степень связанности отдельных клиентов "Приватбанка" с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

Своим рашением от 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения органов власти о национализации ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Таким образом, от решения Верховного Суда по делу семьи Суркисов зависит рассмотрение процесса, иницированного Игорем Коломойским. В деле по иску Суркисов для Нацбанка, Минфина и "Приватбанка" важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".