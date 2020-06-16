"Укроборонпром" не получал решения суда о восстановлении в должности уволенного главы "Антонова"

ГК "Укроборонпром" не может опровергнуть или подтвердить информацию о восстановлении в должности уволенного президента ГП "Антонов" Александра Донца, так как не получал подобное решение суда.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Госконцерн напоминает, что 15 июня появилась информация, что Окружной административный суд Киева якобы остановил действие решения гендиректора "Укроборонпром" об увольнении президента ГП "Антонов", и таким образом якобы удовлетворил ходатайство Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности руководителя ГП "Антонов".

"ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу концерн состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений", - сообщает концерн.

В "Укроборонпроме" удивлены обращением Донца с иском в суд, ведь концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд.

"В то же время, поскольку в пятницу, 12.06.2020, Концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения А. Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении полномочий А. Донца сегодня отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий А. Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020", - сообщает "Укроборонпром".

Как писал БизнесЦензор, 15 июня в пресс-службе юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", сообщили, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.