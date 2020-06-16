Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине не связана с увеличением тестирования, – Минздрав

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если мы говорим о количестве тестирований, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды более 600. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.

"Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер. Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава", - добавил министр.

По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.

Министр подчеркнул, что усилить карантинные меры можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории. "Что касается усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Город Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Уровень заболеваемости COVID-19 свыше 650 случаев на протяжении пяти дней – это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, отметил министр здравоохранения Максим Степанов