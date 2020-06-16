Спотовые цены на газ в Европе поднялись выше $60 за 1 тысячу кубометров

Спотовые цены на газ в Европе с началом новой недели добавили более 10% к уровню прошлой недели, выйдя за отметку $60 за тысячу кубометров.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На главной европейской площадке, голландской TTF, газ с поставкой во вторник стоит $62,4 за тысячу кубометров, на британской NBP - $63,2. На хабе в австрийском Баумгартене цена с поставкой во вторник восстановилась до $70,8 за тысячу кубометров.

Котировки на форвардные контракты на TTF дают надежду преодолеть эту планку только в четвертом квартале этого года. Текущая котировка на IV квартал 2020 года - $115, при этом октябрьский форвард еще находится на уровне $91 за тысячу кубов.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа через терминалы СПГ на европейский рынок в июне в целом снижается на 7% по отношению к июню 2019 года (уже не говоря о значительном сезонном сокращении по отношению к маю 2020).

Наиболее сильное снижение поставок статистика показывает через терминал в Нидерландах - тут и находится хаб TTF (поставки с терминала в сеть упали почти до нуля). На 15% сокращаются поставки в Бельгию, на 55% - во Францию.

Экспорт СПГ из США (который политики называют "молекулами свободы") сокращается из-за того, что цена на американском хабе Henry Hub сравнялась с европейскими котировками, не оставляя поставщикам возможности окупить затраты на сжижение, регазификацию и морскую транспортировку.

При этом уникальную динамику показывают терминалы СПГ в Великобритании. Если в 2019 году на летние месяцы поставка газа на них сокращалась в несколько раз, то теперь она держится на уровне предыдущих месяцев межсезонья, показывая таким образом трехкратный рост год к году в июне.