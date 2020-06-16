Прокуратура проводит обыски на заводе "Электротяжмаш" по делу продажи запчастей в РФ

Харьковской местной прокуратурой №3 проводятся обыски по делу растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов чиновниками завода заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставки агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с "Электротяжмаша" на "Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1,1 млн грн.

Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях не осуществлены из-за незавершения производственного цикла.

Сейчас в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств.