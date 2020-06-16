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"Укрэнерго" провело испытания на Бурштынской ТЭС для участия в рынке вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" начала испытания энергоблоков Бурштынской ТЭС на соответствие требованиям к предоставлению вспомогательных услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Так, 9-12 июня было протестированы энергоблоки №7 и №10 по возможности предоставлять услуги по автоматическому резерву восстановления частоты (аРВЧ) в объеме 70 МВт, с ручным резервом восстановления частоты (рРВЧ) в объеме 70 МВт и резерва замещения (РЖД) в объеме 140 МВт. Сейчас специалисты "Укрэнерго" проводят анализ полученных результатов", - говорится в сообщении.

В общем испытания на соответствие требованиям предоставления доппослуг запланирован на 11 энергоблоках Бурштынской ТЭС.

"Укрэнерго" напоминает, что на сегодня закупка вспомогательных услуг на острове Бурштынской ТЭС не проводится из-за отсутствия поставщиков в этой торговой зоне.

В торговой зоне объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в аукционах на закупку вспомогательных услуг могут принимать участие 11 электростанций. Из них восемь ГЭС, входящих в состав государственной ЧАО "Укргидноэнерго", Кураховская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго", Харьковская ТЭЦ-5, а также Запорожская ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго".

Укренерго (1998) Бурштинський енергоострів (33)


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