Рада освободила бизнес от штрафов и пени по кредитам на время карантина (обновлено)

Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3297 во втором чтении проголосовали 344 народных депутатов.

Законопроектом предложено установить, что все заемщики на период карантина и 30-дневный срок после его окончания освобождаются от обязанностей платить неустойки, штрафы, пеню за ​​просрочку по кредитам.

По мнению авторов законопроекта, принятие документа "позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов и т.д.".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законом предлагается освободить предпринимателей от уплаты пени и штрафов по кредитам, независимо от причин просрочки.

В то же время часть заемщиков в период действия карантина продолжает свою деятельность в обычном режиме и имеет возможности для добросовестного выполнения своих обязательств по указанным договорам.

"По нашему мнению, освобождение всех заемщиков независимо от условий их деятельности от ответственности за неисполнение обязательств по договорам кредита (займа) может привести к существенным и неоправданным убыткам кредиторов, что также будет негативный эффект для экономики", – указывают эксперты.

Как сообщалось, 13 мая Верховная Рада также приняла во втором чтении законопроект №3329-д, которым среди прочего продлен запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов граждан до конца карантина.

Также продлено действие запрета на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту. При этом закон не освобождает граждан от обязанности уплаты платежей по кредиту и начисленных процентов.