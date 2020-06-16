Россия вывезла из оккупированного Донбасса не меньше 3,5 миллиона тонн угля, – The Washington Post

С 2016 года до конца 2019 года через границу Украины на оккупированных территориях Донбасса в России было перевезено не менее 3,5 млн. тонн донбасского угля.

Об этом пишет со ссылкой на исследование аналитического центра C4ADS The Washington Post, передает БизнесЦензор.

C4ADS является вашингтонской некоммерческой группой, которая специализируется на анализе незаконной торговли в зонах конфликта.

За этот же период российские поезда вывезли из Украины более 360 тысяч тонн стали и металлопродукции. Украинские представители угольной промышленности говорят, что объем экспорта в Россию намного выше: к началу 2019 года по крайней мере 6 миллионов тонн антрацита пересекут границу.

Большинство поездов въезжает в Россию с Донбасса на небольшом пограничном переходе под названием "Успенская". На спутниковых фотографиях в Google обычно видны длинные очереди вагонов с углем на железнодорожных станциях "Успенская", где они ожидают дальнейшего движения в направлении Ростова-на-Дону.

В таможенных документах РФ почти треть поставок угля была связана с компаниями, контролируемыми Сергеем Курченко. В конце 2018 года российские СМИ сообщили, что одной из компаний Курченко, "Газ-Альянс", был предоставлен исключительный контроль над всем экспортом угля из оккупированных регионов Украины.

Российские СМИ сообщили, что Курченко недавно утратил монополию на импортируемый украинский уголь, что подтверждается официальными торговыми документами. Но компании, связанные с сетью Курченко, продолжали перевозить тонны украинского антрацита в Россию, по крайней мере, в начале апреля, согласно таможенным отчетам, полученным C4ADS.