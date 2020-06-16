Кабмин обнародовал решение о запрете регистрации жильцов в ипотечном жилье без согласия банка

Кабинет министров обнародовал постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания", которое предусматривает необходимость получения разрешения ипотекодержателя для регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий документ №481 от 27 мая опубликован на официальном правительственном портале.

В частности, документом установлено, что "в случае пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места жительства дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника".

В свою очередь работники органа регистрации обязаны проверять сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче заявление для регистрации места проживания, не находится ли такое жилье в ипотеке или доверительной собственность, и соответственно, получил ли заявитель разрешение на регистрацию места жительства в таком жилье.

Постановление вступает в силу через пять дней со дня его опубликования.

Как сообщалось, комментируя принятие постановления 27 мая министр юстиции Денис Малюська пояснил, что такие изменения в процедуру получения регистрации места проживания в ипотечном жилье направлены на упрощение обращение взыскания на ипотечную недвижимость.

Напомним, ранее банки сталкивались с невозможностью выселить неплательщиков из ипотечного жилья, если в нем были прописаны несовершеннолетние дети.