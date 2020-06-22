БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 917 1

МИД представил карту для планирования поездок по миру во время коронавируса

МИД представил карту для планирования поездок по миру во время коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает БизнесЦензор.

"Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда - нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы", - заявил Кулеба.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации Министерства иностранных дел Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

Кулеба отметил, что даже после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

Карта уже работает в тестовом режиме и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание, что упомянутый онлайн-инструмент не является политической картой мира. В основе изображения лежит картографическая модель.

МЗС (254) подорож (15) карта (227) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не работает, брехня
показати весь коментар
22.06.2020 15:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 