"Укрнафта" продала нефть для завода Коломойского по рекордно низкой цене (обновлено)

ПАО "Укрнафта" на аукционе 17 июня реализовала выставленную на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) нефть в объеме 260,81 тыс. тонн по цене 4 243,06 грн за тонну (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на УЭБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена реализации нефти "Укрнафты" снизилась на 18,5% по сравнению с предыдущим аукционом, состоявшимся в апреле этого года.

Как отмечает профильное издание enkorr, таким образом цена проданной нефти составила $18 за берраль (без НДС) – это самая низкая цена продажи нефти "Укрнафтой" за более чем 10 последних лет (как минимум с 2010 года).

При этом на дату аукциона, котировки нефти Urals в Европе, к которым привязаны цены на нефть "Укрнафты", составляли $41 за баррель, то есть в два раза дороже, чем в тот день свой ресурс продала "Укрнафта". Средняя котировка по июню 2020 года составляет $40,4/барр.

По данным издания, обойти привязку к котировкам Urals удалось благодаря таможенному оформлению группой "Приват" свыше 50 000 тонн импортной нефти за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона. Последние пять лет стартовая цена на нефть "Укрнафты" практически в 100% случаев рассчитывалась исходя из котировок Urals, поскольку группа "Приват" как единственный импортер нефти, оформляла свои поставки небольшими партиями, не выходя за пределы 50 000 тонн за 15 дней.

По данным enkorr, в конце мая – начале июня отдельные партии Azeri Light ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) оформляло по таможенной цене $19,5–20 за баррель.

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Отметим, что перед аукционом 17 июня, на котором 261 тыс. т нефти была куплена по рекордно низкой цене, "Приват" сорвал двое предыдущих торгов – 13 и 28 мая, – на которых стартовые цены рассчитывались на основании котировок и составляли $35 и $40 за баррель. соответственно. Исходя из уровня котировок Urals в конце мая – начале июня ($39/барр.), покупатель нефти "Укрнафты" на аукционе 17 июня сэкономил на покупке нефти за счет ее привязки к таможенной цене импорта, около 1,29 млрд грн или $48,3 млн.

Всего с начала года "Укрнафта" продала 1,12 млн тонн нефти (при годовой добыче 1,5 млн тонн). Средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в 2020 году составила $25,2 за баррель, в то время как средняя цена нефти Urals в январе-мае 2020 года составила $39,2 за баррель – то есть на 55% дороже.

ПАО "Укрнафта" в своем релизе отмечает, что реализация нефти и конденсата собственной добычи происходит исключительно в соответствии с Законом "О нефти и газе" и постановлением КМУ №570 "Об организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа ".

"ПАО "Укрнафта" не имеет отношения к формированию стартовых цен и определении времени проведения аукционов, этим занимается государственный аукционный комитет. В то же время, компания прилагает все усилия для бесперебойной реализации нефти и конденсата собственной добычи в условиях установленных государством ограничений", - сказано в сообщении компании.

Ранее ПАО "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продало 608 тыс. тонн нефти по цене 5204 грн за тонну с НДС, что соответствует примерно $21,7 за баррель без НДС. Была продана нефть, добытая с декабря 2019 по апрель 2020 года включительно. Часть этой нефти на момент продажи уже находилась в резервуарах Кременчугского НПЗ – единственного потребителя нефти "Укрнафты".

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,52 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,08 млрд куб. м) – до 1,16 млрд куб. м.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партенерами, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.