Криклий поручил ужесточить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на пригородном железнодорожном и городском транспорте, а также в автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля осуществил проверки соблюдения карантинных норм в пригородных поездах "Юго-Западной железной дороги".

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - заявил Криклий.

Как отметили в Мининфраструктупы, все поезда, курсирующие по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком.

Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол.