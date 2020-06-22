Власти Киева обяжут всех работников магазинов и кафе сдавать тесты на коронавирус

Владельцев и руководство торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания Киева обязали организовать тестирование сотрудников ИФА-тестами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавируса", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что в столице наращивают количество тестирований на COVID-19 из-за роста количество пациентов, обратившихся к врачам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

"Только "Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сделал почти 40 тыс. исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также – в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24,5 тыс. образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тыс. жителей города", – подчеркнул Кличко.