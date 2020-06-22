БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
2 279 4

Власти Киева обяжут всех работников магазинов и кафе сдавать тесты на коронавирус

Власти Киева обяжут всех работников магазинов и кафе сдавать тесты на коронавирус

Владельцев и руководство торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания Киева обязали организовать тестирование сотрудников ИФА-тестами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавируса", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что в столице наращивают количество тестирований на COVID-19 из-за роста количество пациентов, обратившихся к врачам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

"Только "Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сделал почти 40 тыс. исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также – в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24,5 тыс. образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тыс. жителей города", – подчеркнул Кличко.

Автор: 

карантин (2077) Київ (4679) Кличко Віталій (573) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто-то решил нарубить с народа бабла. Кто на это будет давать деньги???
показати весь коментар
22.06.2020 21:52 Відповісти
За взятки можно и не сдавать,в Украине и тестов правильных мало. Хочется власти сказать не провоцируйте коррупцию в Украине и так все сидим по кумовски в параше и государство со стороны вонюче выглядит.
показати весь коментар
22.06.2020 22:39 Відповісти
Может адекватным людям собраться и плюнуть в лицо и левым и правым чиновникам....
показати весь коментар
22.06.2020 23:18 Відповісти
Не добили бизнес карантином- переходят к нагибалову на бабки. Может это поможет расчистить себе дорожку?! Точно подмять под себя хотят всю сферу услуг!
показати весь коментар
23.06.2020 00:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 