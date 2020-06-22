SkyUp получила 286 тысяч запросов на компенсацию средств за билеты на отмененные рейсы

Начиная с марта авиакомпания SkyUp Airlines получили около 286 тысяч обращений о компенсации за неиспользованные из-за запрета полетов билеты.

Как сообщает пресс-служба компании, пассажиры уже получили 13,19 тыс. евро и 1,88 млн грн возмещения, но этот процесс происходит с задержкой, передает БизнесЦензор.

"С начала карантина служба поддержки работала в перегруженном режиме. В течение этих месяцев ежедневно поступало до 13 тыс. обращений. Так как обработать их все в течение 3-5 дней, как при обычных условиях, физически не было возможности, время на обратную связь продолжало расти", – признают в компании.

В компании напомнили, что кроме возврата средств пассажиры могут перенести дату невыполненного перелета по тому же маршруту на более позднюю, либо вернуть стоимость неиспользованного билета в виде промокода на 120% от его стоимости.

Так, 4 685 пассажиров уже оформили промокод на общую сумму 38,18 млн грн.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны.