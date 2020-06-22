Минцифры запустило реестр цен на продукты питания
Министерство цифровой трансформации запустило новый Реестр розничных цен на ряд продуктов питания и средств противоэпидемического назначения.
Согласно данным в реестре, отчеты о ценах уже подали 123 компании и 1,5 тыс. объектов розничной торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
На портале бизнес предоставляет информацию об изменениях цен на товары при увеличении их на более 5%.
Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля одобрил введение контроля розничных цен на социально значимые товары на время действия карантина.
В перечень социально значимых товаров вошли: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, мясо птицы (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.
Кроме того в перечень товаров, которые попадают под регулирование, вошли лекарства, применяющиеся при лечении коронавирусной болезни, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, маски, костюмы биологической защиты и прочее.
Согласно установленному порядку, декларирование изменений розничных цен вводится в случае изменения цены по сравнению с ценой на дату вступления в силу этого постановления или предварительно задекларированной цены:
- на 15% и более – за 30 дней до начала ее применения;
- на 10% и более, но менее 15% – за 14 дней до начала ее применения;
- на 5% и более, но менее 10% – за три дня до начала ее применения, не считая дня декларирования.
Будь ласка, зачекайте...
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