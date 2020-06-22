Минцифры запустило реестр цен на продукты питания

Министерство цифровой трансформации запустило новый Реестр розничных цен на ряд продуктов питания и средств противоэпидемического назначения.

Согласно данным в реестре, отчеты о ценах уже подали 123 компании и 1,5 тыс. объектов розничной торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

На портале бизнес предоставляет информацию об изменениях цен на товары при увеличении их на более 5%.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля одобрил введение контроля розничных цен на социально значимые товары на время действия карантина.

В перечень социально значимых товаров вошли: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, мясо птицы (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.

Кроме того в перечень товаров, которые попадают под регулирование, вошли лекарства, применяющиеся при лечении коронавирусной болезни, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, маски, костюмы биологической защиты и прочее.

Согласно установленному порядку, декларирование изменений розничных цен вводится в случае изменения цены по сравнению с ценой на дату вступления в силу этого постановления или предварительно задекларированной цены: