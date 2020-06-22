Бывший топ-менеджер General Electric планирует создать инвестфонд в Украине на $50 миллионов, – Минэкономики

Бывший руководитель ECM (рынки собственного капитала) для General Electric Capital and General Electric Ventures заинтересован в создании в Украине инвестиционного фонда в размере $50 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за последние несколько недель при поддержке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко и в рамках работы Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest удалось привлечь 7 новых американских инвесторов, заинтересованных в потенциальных инвестициях в Украину.

Сейчас Министерство ведет с ними активные переговоры, одни из которых произошли в формате ZOOM-конференции с участием министра Игоря Петрашко, советника министра и члена наблюдательного совета UkraineInvest Алексы Чопивской и непосредственно инвесторов, включая бывшего руководителя ECM (рынки собственного капитала) для General Electric Capital and General Electric Ventures, который заинтересован в создании в Украине инвестиционного фонда в размере $50 млн.

"Украина традиционно имеет огромный производственный, природный и человеческий потенциал. Поэтому она может быть интересной для многих инвесторов во многих сферах, в частности, в промышленности, АПК, IT и других. И кризисный период, который сейчас есть во всем мире в результате пандемии, может стать отправной точкой для переосмысления, для поиска новых идей и новых инвестиционных возможностей", - отметил Петрашко.

Он добавил, что в ближайшее время в Украине будут приняты законодательные изменения, которые обеспечат для новых инвесторов дополнительные выгоды и преимущества, что также усилит инвестиционную привлекательность нашего государства.

"Мы хотим поддержать инвесторов и создать для них лучшие условия в Украине", - отметил министр.

В свою очередь потенциальные инвесторы из США заверили свою заинтересованность и видение перспектив в Украине. Сейчас они готовы вести детальные переговоры с украинскими бизнес-партнерами.

По словам Чопивской, по результатам активного сотрудничества Минэкономики и Офиса UkraineInvest уже удалось начать дискуссии с 7 американскими инвесторами, в частности, из таких сфер, как: фармацевтическое производство, автомобильное производство, оборонное производство, киноиндустрия, биоэнергетика, инвестиционные фонды.

Министерство вместе с UkraineInvest настроено и в дальнейшем проводить активную работу по поиску и привлечению новых инвестиций в Украину.