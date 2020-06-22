Иностранные компании увеличили запасы газа в украинских хранилищах до 2,8 миллиарда кубометров

Объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне достиг 2,8 млрд кубометров, что втрое больше, по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

По данным компании, в прошлом году только семь иностранных компаний использовали Украины в качестве варианта хранения газа, а сегодня эта цифра составляет как минимум 54 компании.

"У нас самые низкие цены на хранение газа в Европе и очень привлекательные тарифы на транспортировку голубого топлива", – отметил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.

Как сообщалось, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 июня 2020 года достигли 18,02 млрд кубометров. Этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-2019 годов в 1,6-2 раза (на 6,6-8,8 млрд кубометров).

По данным "Укртрансгаза", на 1 мая нерезиденты хранили в режиме "Таможенный склад" в украинских ПХГ 1,17 млрд кубометров газа.