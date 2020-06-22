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Медведчук записал на жену фирму с роскошной яхтой стоимостью $200 миллионов. ФОТО

Медведчук записал на жену фирму с роскошной яхтой стоимостью $200 миллионов. ФОТО

Народный депутат и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит элитная яхта Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн.

В декларации Медведчука бенефициаром офшорной компании указана его жена Оксана Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.info.

Fregata Marine Ltd зарегистрирована на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

По данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов, на эту фирму записана пьятипалубная яхта Royal Romance.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Роскошная пьятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, которій расположен на главной кормовой палубе. На яхте могут разместиться 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт.

Royal Romance оценивается в более чем $200 млн. Согласно документам голландского суда цена постройки яхты составила 150 миллионов евро.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Ранее эти офшорные компании связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

Автор: 

Медведчук Віктор (358) яхта (95) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+11
ей дебилы голосующие за опзж и петушария, вы хоть вкурсе, что эти 200 млн были украдены из ваших карманов?
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23.06.2020 09:22
+10
США ввели санкції проти "фірм" Мудачука і він переписав їх на на свою шМарченко.А в Україні за 5 років "патріотичної" влади,нікого зних обох так і не покарали-навпаки,призначили переговірником з ...уйлом.ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ????
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22.06.2020 17:54
+8
Ненавидіти Україну і її народ доволі прибуткова справа...
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23.06.2020 09:47
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Зрадників україни завжди щедро фінансували.І Мудачук не виключення.
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22.06.2020 17:48 Відповісти
США ввели санкції проти "фірм" Мудачука і він переписав їх на на свою шМарченко.А в Україні за 5 років "патріотичної" влади,нікого зних обох так і не покарали-навпаки,призначили переговірником з ...уйлом.ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ????
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22.06.2020 17:54 Відповісти
Ты, патриот #уев! Мотнись к передку, за две бутылки купишь пару РПО, хватит на двух Медведчуков.
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22.06.2020 18:07 Відповісти
телепню, порох посадивши ефремова, розколов партію регіонів на 2 табори котрі гризлися за протекцію москви і не отримаючи від них грошей не могли зробити рівно нічого. мудачук ходив сцяти лише туди де повідок шию не здавлював. і тільки після того як совколохторат нарешті визначився який главсепар їм більш милий московити почали знову давати грощі цій курві, і почались поїздки до москви, скуповлювання каналів нафтових родовищ у рф та інше лайно.
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23.06.2020 11:26 Відповісти
Основа круговой поруки "элиты".
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22.06.2020 17:53 Відповісти
пора ему ливер прочесать!
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22.06.2020 18:07 Відповісти
Смотри что бы он тебя его лизать не заставил,чесур!
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22.06.2020 21:48 Відповісти
На місці дружини було б страшно приймати такі подарунки, і небезпечно.
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22.06.2020 18:25 Відповісти
Герантофілці байдуже.
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22.06.2020 18:37 Відповісти
Він для неї і "пахарів" елітних виписує.
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22.06.2020 18:38 Відповісти
А яму ж таварищ Путен разрешил
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22.06.2020 18:37 Відповісти
А гроші із платіжок за електрику перетворились на диво- яхту !
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22.06.2020 19:40 Відповісти
Скоро жена товарища Медведчука станет самым богатым олигархом( олигархиней?) Украины.
Так держать. Все что нажито непосильным трудом нужно беречь и приумножать...
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22.06.2020 20:31 Відповісти
Это он за время Пети на газе мог заработать и то как- то не доходит, такое впечатление что кто дал покататься, угадайте кто)))
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22.06.2020 20:55 Відповісти
Ну что сказать? Молодец!
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22.06.2020 21:46 Відповісти
а ты уже лизал ливер у Мидвичука? браво! раскажи..вкусный наверно
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23.06.2020 17:26 Відповісти
Мы это сделали!!!
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23.06.2020 04:30 Відповісти
Человек засветил 200 млн.$. Как же быть с НЕ ЗАПЛАЧЕННЫМИ( украденными) у украинского государства налогами? А говорят у нас бедное государство,ну конечно если ФИЗИЧЕСКОЕ лицо,СКРЫВ доход,не платит из 200 млн.$ и это НОРМАЛЬНО то зачем я плачу или все остальные платят из мизера в несколько тыс.гривень? Надо не платить,раз можно медведчукам то и мне можно!
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23.06.2020 07:03 Відповісти
ей дебилы голосующие за опзж и петушария, вы хоть вкурсе, что эти 200 млн были украдены из ваших карманов?
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23.06.2020 09:22 Відповісти
справедливости ради, Порошенко и к0 тоже обагатились за счет народа.
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23.06.2020 15:00 Відповісти
За год вы так нихрена и не смогли ничего (от слова совсем) из своих фейков доказать.

Бездоказательно сказать можно, например, что ты собак насилуешь.
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23.06.2020 15:14 Відповісти
Ненавидіти Україну і її народ доволі прибуткова справа...
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23.06.2020 09:47 Відповісти
А наших моряков посылают накуя-то в Керченский пролив. А тут работы непочатый край.
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23.06.2020 10:09 Відповісти
Записал и записал, новость в чем?
Или по мнению быдломассы, он должен был записать яхту на алкаша Васю?
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23.06.2020 10:50 Відповісти
Представитель НЕ быдломассы? Зря Вы так,быдломасса она злопамятна,завислива и приходит "по ночам" к "ылите" испрашивать скрытые налоги,не дай Вам бог. Она же быдломасса и не понимает почему ей надо платить,а"ылите" нет,может Вы объясните на каком основании у Вас обратное убеждение?
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23.06.2020 11:29 Відповісти
Даже с такими миллионами ...спать с этой засушенной мумией?!?!? НиКАДА!
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23.06.2020 16:10 Відповісти

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