Нельзя решать проблему в энергетике в угоду одной из сторон, – Арахамия

Парламент необходимо привлечь к поиску баланса интересов производителей и потребителей на рынке электроэнергии.

Об этом глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил во время визита на электросталеплавильное предприятие "Интерпайп Сталь", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании "Интерпайп".

"Мы будем бороться с подобной̆ системой̆. Сейчас Украина переживает сильный энергетический кризис, но это не значит, что его нужно решать только в сторону энергетиков, и не смотреть на больших потребителей", – заявил Арахамия, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии в 4 раза.

"Учитывая настолько кризисную ситуацию энергетике, нужно провести день парламентских слушаний на эту тему. Парламент должен комплексно обсудить этот вопрос, и только потом двигаться по определенной дорожной карте. Нельзя на сегодняшний день решать проблему в энергетике в угоду одной из сторон, всегда правда где-то по середине. Нужно учитывать все обстоятельства", – подчеркул глава фракции.

22 июня руководители партии Слуга народа, народные депутаты Давид Арахамия и Александр Корниенко посетили "Интерпайп Сталь" с ознакомительным визитом.