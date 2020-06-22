Госпогранслужба просит выделить еще 4,5 миллиарда на строительство "Стены" на границе с Россией

Госпогранслужба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Об этом говорится в пояснительной записке ведомства к проекту постановления Кабмина о внесении изменений в проект "Стена", передает БизнесЦензор со ссылкой на StateWatch.

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд грн, поскольку с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было потрачено 1,7 млрд грн.

Необходимость увеличения финансирования проекта и продления сроков его реализации Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта в предыдущие годы.

Так, на строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,66 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.

Кроме того, в Госпогранслужбе отмечают, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки.

Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству "Стены" на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей. То есть согласования предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках границы до 2025 года.

Как сообщалось, на начало 2019 года Госпогранслужба оценивала готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект "Стена") в 30%.

Изначально работы по проекту планировалось завершить в 2018 году, однако позже сроки были сдвинуты до конца 2021 года.