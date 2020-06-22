Суд отказался снизить размер залога для двух задержанных по делу о рекордной взятке, – САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения для двух задержанных по делу о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба САП, речь идет о первом заместителе начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николае Ильяшенко и бывшей руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Елене Мазуровой, передает БизнесЦензор.

В частности, защита Ильяшенко просила суд вообще отменить в его отношении любые обеспечительные меры, а адвокаты Мазуровой ходатайствовали о снижении размера залога.

Однако Апелляционная палата ВАКС в этом отказала, оставив меру пресечения в их отношении в виде в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 84,08 млн и 120,02 млн грн соответственно.

Как сообщалось, ранее НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог уже внесли и он вышел на свободу.