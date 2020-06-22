"Нафтогаз" потратил на борьбу с коронавирусом больше денег, чем Зеленский смог собрать с олигархов

НАК "Нафтогаз Украины" направил на закупку медицинских товаров и средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавирусной болезни больше 500 млн грн.

Об этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Больше 500 млн грн. Мы закупали необходимые средства в несколько этапов", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", на первом этапе в конце февраля компания создала запасы средств защиты для собственных сотрудников, а также городов, на территориях которых добывается газ. На втором этапе компания направила закупленные медицинские товары в больницы согласно списку Минздрава, а сейчас по просьбе Министерства образования готовится помощь в рамках подготовки ВНО.

"Но вместе с просьбами о помощи мы получили запрос правоохранителей о необходимости отчитаться – что мы покупали, и по каким ценам", – добавил Коболев.

Как сообщалось, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ).

Средства были собраны после встречи президента Зеленского с крупнейшими бизнесменами, часть из них прошла через фонд знакомого с Тимошенко бизнесмена Бориса Баума.