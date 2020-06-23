Под завалами пострадавшего от взрыва дома в Киеве нашли тело пятого погибшего

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что под завалами взорванного дома в Киеве обнаружили тело пятого погибшего.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976р.н., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", - сообщает ГСЧС

Как сообщал БизнесЦензор, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.