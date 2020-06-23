Импорт нефтепродуктов через порты с начала года увеличился на 70%, – АМПУ

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-мае 2020 года увеличился на 69%, до 417,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (247,3 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Лидером по объему импорта остается "Одесса" - за пять месяцев поставки через этот порт выросли в почти в три раза, до 172,4 тыс. тонн. На втором месте порт "Пивденный" - 126,2 тыс. тонн, что на 60% превышает объем поставок за аналогичные пять месяцев прошлого года (78,6 тыс. тонн).

Порт "Николаев" за пять месяцев принял 106,3 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает объем поставок января-апреля 2019 года (57 тыс. тонн).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За пять месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. тонн. Порт "Измаил" за пять месяцев 2020 года принял 6,7 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае.

Отдельно в мае 2020 года импорт через порты составил 60,6 тыс. тонн по сравнению со 117 тыс. тонн в апреле этого года. В мае лидером по объему импорта стала "Одесса", приняв 30 тыс. тонн; в "Пивденный" поступило 25 тыс. тонн.

Как сообщалось, за первый квартал в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 года (87,6 тыс. тонн).

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.