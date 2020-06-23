Черноморский банк торговли и развития профинансирует четыре новых проекта в Украине

Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) под председательством заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Тараса Качки утвердил финансирование четырех проектов украинских компаний.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, ЧБТР одобрил проекты "Укргазбанка", "Галнафтогаза", "Метинвеста" и строительства школы в Киеве, передает БизнесЦензор.

"Учитывая сложный период в мировой экономике, вызванный коронакризисом, особенно важно стабильное функционирование Черноморского банка торговли и развития и доступ к его финансам. Мы приветствуем то, что, несмотря на кризис, Банк продолжает сотрудничать с проектами с высоким потенциалом в государственном и частном секторах, и поддерживать экономическое развитие государств-членов", – подчеркнул заместитель министра Тарас Качка.

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С начала деятельности Банка в Украине реализуется 47 проектов на общую сумму в 738,9 млн евро. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Черноморский банк торговли и развития – международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. ЧБТР призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.