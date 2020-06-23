МАУ отстранила директора по перевозкам грузов из-за массовой гибели щенков на рейсе в Канаду

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отстранила руководителя дирекции по грузоперевозкам и логистике и начала служебное расследование по факту гибели щенков на рейсе Киев-Торонто.

Как сообщает пресс-служба компании, на время расследования также введено эмбарго на перевозку животных воздушными судами Вoeing-767 с 19 июня, передает БизнесЦензор.

Кроме того, в рамках открытого криминального производства начался также процесс предоставления документов Бориспольскому отделению Национальной полиции.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выражает глубокое сожаление касательно гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня. К сожалению, причина гибели животных не установлена. Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", – сказано в сообщнии.

В МАУ уточнили, все животные на указанном рейсе Киев-Торонто имели коммерческое назначение, за исключением одного, летевшего с пассажиром.

Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках, в соответствии с установленными правилами. На рейсе перевозились собаки среднего возраста четыре месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которое делается в указанном возрасте).

МАУ отмечает, что перевозка такого большого количества животных на указанном рейсе стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным и количество пассажиров на нем составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. В связи с этим в грузовом отсеке самолета B767 были свободные емкости.

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МАУ утверждает, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно-регулированным.

"Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и т. п. Стоит добавить, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных", – добавили в компании.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.

Согласно данным на сайте перевозчика, флот авиакомпании МАУ включает 35 авиалайнеров различных модификаций, в том числе 3 широкофюзеляжных дальнемагистральных самолета Boeing 777-200ER, 2 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 767-300ER, 23 среднемагистральных Boeing-737 нового поколения, 5 среднемагистральных Embraer-190 и 2 среднемагистральных Embraer-195.