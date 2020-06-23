Депозиты физлиц в банках выросли за месяц на 5,5 миллиарда, – Фонд гарантирования
По состоянию на 1 июня 2020 общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 529,85 млрд грн, увеличившись за месяц на 5,51 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе вклады в национальной валюте на 1 июня составили 306,71 млрд грн, в иностранной валюте – 223,14 млрд грн, передает БизнесЦензор.
В том числе доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 июня составила 34,66 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов).
"Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,2% от общей суммы вкладов, которая составляет 218,50 млрд грн", – отмечается в сообщении.
По состоянию на 1 июня в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.
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