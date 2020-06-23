"Богдан" Гладковского выиграл тендер на поставку троллейбусов для Сум за средства ЕИБ

Автосборочный завод №1 автокомпании "Богдан Моторс" (Луцк) поставит в Сумы 19 низкопольных 12-метровых троллейбусов в рамках финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины".

Об этом говорится в сообщении корпорации "Богдан", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий договор подписан во вторник между заводом и городом, после победы "Богдан Моторс" в тендере на поставку троллейбусов, о чем победитель был уведомлен письмом 27 мая. Сумму договора в корпорации не уточняют.

Согласно условиям тендера, троллейбусы будут поставлены в течение 32 недель после поступления авансового платежа. Дополнительно ко всем машинам поставляется комплекты запчастей и расходных материалов, инструментов и оборудования для обслуживания и ремонта.

Поставляемый в Сумы троллейбус "Богдан Т70117" рассчитан на 105 пассажиров (в том числе 34 места для сидения), приспособлен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

По информации корпорации, в настоящее время в Сумах курсируют 16 троллейбусов "Богдан", в том числе 4 - с функцией автономного хода на 0,5 км (за 22,47 млн грн) поставлены в июле 2019 года после победы в тендере, участие в котором также принимал дилер белорусского МАЗа.

Как сообщалось, в начале апреля 2020 года Мининфраструктуры предложило ЕИБ инициировать в 2020 году новый проект "Городской общественный транспорт Украины II".

В настоящее время в активной стадии реализации находится первый проект, ратифицированной законом от 12 апреля 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах страны.

В рамках этого проекта корпорация "Богдан" после побед в тендерах поставляет в текущем году троллейбусы в Харьков (49 единиц) и Луцк (29 единиц).

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан": автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. единиц техники в год и завод легковых авто в Черкассах.

Корпорация "Богдан" принадлежит Олегу Гладковскому, бывшему земестителю секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.