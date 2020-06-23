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Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского

Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров) 23 июня подписало с Министерством обороны контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива.

Как сообщает отраслевое издание enkorr, это первый подписанный группой "Приват" контракт с оборонным ведомством как минимум с момента запуска системы ProZorro в 2015 году, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям договора, компания до 23 июля поставит Минобороны авиационное топливо по 16 256 грн за тонну. По данным ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", 23 июня на оптовом рынке новополоцкое РТ предлагался компанией "БНХ-Украина" по 14 150 грн за тонну (по предоплате и без учета доставки). Однако цена Минобороны включает логистические затраты, кроме того ведомство покупает топливо с отсрочкой платежа, что также влияет на цену.

Контракт подписан по итогу тендера 12 мая. Тогда на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую цену среди 6 участников. Ее предложение было на 29% или на 3656 грн за тонну дороже, чем компании "ОККО", которая на аукционе предложила самую низкую стоимость (12 600 грн/т).

Но с 29 мая по 11 июня предложения всех остальных 5 компаний, в том числе "ОККО", были поочередно отклонены тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной документации".

Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 16 июня было акцептировано.

Также 19 июня Минобороны после отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение "Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива.

Как сообщалось, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.

Основным поставщиком топлив для Минобороны в 2019 году оставалась группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%).

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) Кременчук (56) Міноборони (961) НПЗ (379) паливо (481)


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Топ коментарі
+10
Особенно на фоне недавней новости о покупки фирмой Бени крупной партии нефти на 40% дешевле рыночной стоимости. Чертов аферист.
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23.06.2020 17:18
+7
Аферисты-это 73 нарида приведших Беню к власти. Аферить будут так,шо без порток останутся,но осанну зеленому божеству петь не перестанут.
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23.06.2020 17:31
+6
Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского - Цензор.НЕТ 2823
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23.06.2020 17:36
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Ее предложение было на 29% или на 3656 грн за тонну дорожеИсточник: https://biz.censor.net/n3203854 это зе дно
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23.06.2020 17:12 Відповісти
Особенно на фоне недавней новости о покупки фирмой Бени крупной партии нефти на 40% дешевле рыночной стоимости. Чертов аферист.
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23.06.2020 17:18 Відповісти
Аферисты-это 73 нарида приведших Беню к власти. Аферить будут так,шо без порток останутся,но осанну зеленому божеству петь не перестанут.
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23.06.2020 17:31 Відповісти
Цена нефти WTI на сегодня 16,67 дол за барель
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23.06.2020 20:53 Відповісти
Ещё раз, дебилы журналисты выдали двухмесячный фьючерс контракт в 40 дол. за споровую цену на июнь.
Июньские контракты на нефть торговались от 8 до 22 дол, даже были с отрицательной ценой - 37 дол
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского - Цензор.НЕТ 2823
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23.06.2020 17:36 Відповісти
Вложения в выборы президента дают ощутимые результаты - Центрэнерго разорен и скоро будет за бесценок прихватихирован, теперь этот контракт. И все это благодаря президенту который ничего не украл.
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23.06.2020 20:55 Відповісти
Чет тут какое-то *********.

ОККО предложило цену менее 10 грн за литр, что никак не коррелируется с розницей на их заправках.

Коломойский 12,7 грн/литр (или меньше), что хоть похоже на розницу.
Я понимаю, что цена на опте ниже розницы, но тогда почему бенз на ОККО дороже Укрнафты??? Больше похоже, что главное тут было выиграть тендер, а потом "неустранение недостатков в тендерной документации" позволило бы получить цену выше тендерной...
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23.06.2020 21:41 Відповісти
Простая схема для дураков: 5 компаний, которые и не собирались бороться за контракт, а просто создали видимость участия, чтобы тендер не отменяли. Короче ProZorro для Коломойского не помеха: "Я вас ипал и буду ипать, такая у меня работа, и я умею её делать хорошо лёжа на диване, когда все вокруг дураки, поэтому я сюда из Израиля и вернулся".
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23.06.2020 21:44 Відповісти
если бы так - то ОККО не ставило бы цену меньше чем у свечного заводика бабули. Раз давали цену ниже - значит всерьез рассчитывали на победу в тендере
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24.06.2020 14:35 Відповісти
"неустранимый недостаток в тендерной документации" был только один:
Это было топливо НЕ Бени!
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23.06.2020 21:52 Відповісти
Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского.
Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 16 июня было акцептировано. Также 19 июня Минобороны после отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение "Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива. - аналогичный случай уже был при Порошенко. - https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной.

При Зеленском ничего не изменилось, Коломойский богатеет.
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23.06.2020 22:10 Відповісти
Ну, Укрнафта, як завжди, відзнчилась корупцією. Ганьба цій халабуді.
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24.06.2020 02:00 Відповісти
зеленский, хватит наживаться на войне!
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24.06.2020 06:48 Відповісти
Кровосіі, мародери на крові.
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24.06.2020 08:13 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179652.html "спаситель України" пограбував бюджет ще на кілька мільйонів грн.

Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского - Цензор.НЕТ 8646

https://www.5.ua/ekonomika/minoborony-vpershe-za-5-rokiv-kupyt-palyvo-u-kompanii-kolomoiskoho-za-naivyshchoiu-tsinoiu-217926.html?fbclid=IwAR1MDBCXObu4AJW4ANPLv3RfIAOuwAkc6s5NToWqVVNoHvFTARKcN8mdb7w Пропозиції усіх інших учасників тендеру - були по черзі відхилені.
Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробним завод олігарха Коломойського) у вівторок, 23 червня, підписало з Міністерством оборони України контракт на поставку 3,55 тис. тонн авіаційного палива.
Як повідомляє галузеве видання enkorr, це перший підписаний контракт між Міноборони та групою "Приват" - щонайменше за останніх 5 років, із моменту запуску системи ProZorro в 2015 році.
Зазначається, що "Укртатнафта" зобов'язалася до 23 липня поставити оборонному відомству авіаційне паливо по 16 256 грн за тонну.
Як вказує ціновий моніторинг "Консалтингової групи А-95", на оптовому ринку є пропозиції авіаційного палива по 14 150 грн за тонну.
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24.06.2020 13:22 Відповісти

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