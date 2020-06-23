Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского
ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров) 23 июня подписало с Министерством обороны контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива.
Как сообщает отраслевое издание enkorr, это первый подписанный группой "Приват" контракт с оборонным ведомством как минимум с момента запуска системы ProZorro в 2015 году, передает БизнесЦензор.
Согласно условиям договора, компания до 23 июля поставит Минобороны авиационное топливо по 16 256 грн за тонну. По данным ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", 23 июня на оптовом рынке новополоцкое РТ предлагался компанией "БНХ-Украина" по 14 150 грн за тонну (по предоплате и без учета доставки). Однако цена Минобороны включает логистические затраты, кроме того ведомство покупает топливо с отсрочкой платежа, что также влияет на цену.
Контракт подписан по итогу тендера 12 мая. Тогда на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую цену среди 6 участников. Ее предложение было на 29% или на 3656 грн за тонну дороже, чем компании "ОККО", которая на аукционе предложила самую низкую стоимость (12 600 грн/т).
Но с 29 мая по 11 июня предложения всех остальных 5 компаний, в том числе "ОККО", были поочередно отклонены тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной документации".
Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 16 июня было акцептировано.
Также 19 июня Минобороны после отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение "Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива.
Как сообщалось, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.
Основным поставщиком топлив для Минобороны в 2019 году оставалась группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%).
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Июньские контракты на нефть торговались от 8 до 22 дол, даже были с отрицательной ценой - 37 дол
ОККО предложило цену менее 10 грн за литр, что никак не коррелируется с розницей на их заправках.
Коломойский 12,7 грн/литр (или меньше), что хоть похоже на розницу.
Я понимаю, что цена на опте ниже розницы, но тогда почему бенз на ОККО дороже Укрнафты??? Больше похоже, что главное тут было выиграть тендер, а потом "неустранение недостатков в тендерной документации" позволило бы получить цену выше тендерной...
Это было топливо НЕ Бени!
Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 16 июня было акцептировано. Также 19 июня Минобороны после отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение "Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива. - аналогичный случай уже был при Порошенко. - https://antikor.com.ua/articles/8208-kolomojskij_prodal_ukrainskoj_armii_kerosin_po_zavyshennoj_tsene Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной.
При Зеленском ничего не изменилось, Коломойский богатеет.
https://www.5.ua/ekonomika/minoborony-vpershe-za-5-rokiv-kupyt-palyvo-u-kompanii-kolomoiskoho-za-naivyshchoiu-tsinoiu-217926.html?fbclid=IwAR1MDBCXObu4AJW4ANPLv3RfIAOuwAkc6s5NToWqVVNoHvFTARKcN8mdb7w Пропозиції усіх інших учасників тендеру - були по черзі відхилені.
Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробним завод олігарха Коломойського) у вівторок, 23 червня, підписало з Міністерством оборони України контракт на поставку 3,55 тис. тонн авіаційного палива.
Як повідомляє галузеве видання enkorr, це перший підписаний контракт між Міноборони та групою "Приват" - щонайменше за останніх 5 років, із моменту запуску системи ProZorro в 2015 році.
Зазначається, що "Укртатнафта" зобов'язалася до 23 липня поставити оборонному відомству авіаційне паливо по 16 256 грн за тонну.
Як вказує ціновий моніторинг "Консалтингової групи А-95", на оптовому ринку є пропозиції авіаційного палива по 14 150 грн за тонну.