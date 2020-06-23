Минобороны впервые за последние годы начало закупку топлива у завода Коломойского.

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров) 23 июня подписало с Министерством обороны контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива.

Как сообщает отраслевое издание enkorr, это первый подписанный группой "Приват" контракт с оборонным ведомством как минимум с момента запуска системы ProZorro в 2015 году, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям договора, компания до 23 июля поставит Минобороны авиационное топливо по 16 256 грн за тонну. По данным ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", 23 июня на оптовом рынке новополоцкое РТ предлагался компанией "БНХ-Украина" по 14 150 грн за тонну (по предоплате и без учета доставки). Однако цена Минобороны включает логистические затраты, кроме того ведомство покупает топливо с отсрочкой платежа, что также влияет на цену.

Контракт подписан по итогу тендера 12 мая. Тогда на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую цену среди 6 участников. Ее предложение было на 29% или на 3656 грн за тонну дороже, чем компании "ОККО", которая на аукционе предложила самую низкую стоимость (12 600 грн/т).

Но с 29 мая по 11 июня предложения всех остальных 5 компаний, в том числе "ОККО", были поочередно отклонены тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной документации".

Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 16 июня было акцептировано.

Также 19 июня Минобороны после отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение "Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива.

Как сообщалось, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.

Основным поставщиком топлив для Минобороны в 2019 году оставалась группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%).