Рада ввела льготную плату за аренду для не работающих из-за карантина арендаторов

Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении норму законопроекта №3377, предоставляющую право не работающим в период карантина арендаторам уплачивать исключительно коммунальные услуги и налоги.

Депутаты, в частности, не проголосовали правку №23, которой предлагалось упразднить льготы для арендаторов, предусмотренные в проголосованной в первом чтении редакции законопроекта №3377, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Спасибо ВР за поддержку нормы, направленной на защиту арендаторов, не работающих в карантин. Мы предложили очень простую и справедливую норму, по которой такие арендаторы должны платить только коммунальные платежи и налоги на имущество (пропорционально площади аренды). Однако норма настолько не понравилась арендодателям, желающим зарабатывать в кризис, что трижды сбивалась в разных законопроектах. В законопроекте №3377 о поддержке креативных индустрий норму удалось отстоять. Ждем подписания президентом", - заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как он отметил во время заседания ВР, комитет во время подготовки ко второму чтению законопроекта отказался от этой нормы.

Как сообщалось, 16 июня нардепы проголосовали во втором чтении законопроект № 3377, предусматривающий оказание государственной поддержки сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу в связи с карантином, связанным с распространением коронавирусной болезни.