Киевский застройщик через суд отменил решение о создании парка вместо строительства многоэтажек

Суд отменил решение Киевсовета о расторжении договоров аренды двух участков общей площадью 4,39 га в переулке Феофановский, 14-Б, и по ул. Метрологическая, 14-Д, в Голосеевском районе Киева.

Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда Киева от 29 апреля и 10 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В марте 2007 года Киевсовет передал в аренду ООО "Конкорд-К" 1,34 га на ул. Метрологическая, 14-Д, а ООО "Компания "Новый дом" – 3,05 га в переулке Феофановский, 14-Б. Фирмы получили землю на 15 лет для строительства жилых домов.

В 2015 году "Компания "Новый дом" и ООО "Конкорд-К" заключили с ООО "База-Урс" договор, по которому передали последнему функции заказчика строительства. "База-Урс" также должно было профинансировать работы.

И в июле 2016 года Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды с "Новым домом" и "Конкорд-К". Основанием этого было указано, в частности, незавершение застройки участков в срок в три года после заключения договоров, использование участков не по целевому назначению.

С требованием отменить эти решения Киевсовета в конце 2019 года в суд обратилась компания "База-Урс". Суд ее иски удовлетворил.

Судьи пришли к выводу, что Киевсовет не предоставил доказательств причинения ему какого-либо вреда из-за нарушения сроков завершения строительства, что свидетельствует об отсутствии существенного нарушения компаниями условий договоров аренды и исключает возможность одностороннего расторжения договоров.

Также суд отклонил доводы об использовании участков не по целевому назначению. Суд согласился, что фирмы платили вовремя арендную плату, осуществили комплекс действий с целью застройки, а несоблюдение сроков произошло из-за длительного непредоставления уполномоченными органами технических условий, разработки проектно-строительной документации, неосуществления регистрации деклараций о начале выполнения строительных работ, а также протестов общественности против строительства , то есть не по вине компаний.

Как отмечает издание, "Компания "Новый дом" и "Конкорд-К" также пытались отменить решение Киевсовета о расторжении договоров с ними, однако получили отказ – суды признали решение Киевсовета законными.

Напомним, 6 июля 2017 года Киевсовет принял решение о предоставлении статуса парка отдыха участкам по ул. Метрологической, 14-Д и в пер. Феофановском, 14-Б.

Киевсовет сообщал, что это сделано по многочисленным просьбам жителей жилого массива Голосеевского района, которые активно отстаивали позицию относительно сохранения участков от застройки. Также в Киевсовете замечали, что статус парка делает невозможным застройку этих участков.

Владельцем и руководителем ООО "База-Урс" является Алексей Константинов – брат бывшего заместителя прокурора Киева Назара Константинова (в 2014-2015 годах), который до того в 2013-2014 годах был прокурором Голосеевского района столицы, а до этого – первым заместителем прокурора Деснянского района. При этом на должности прокурор Константинов занимался самозахватами земель в Киеве и скандальными застройками.

Жена Назара Константинова Ирина Константинова тоже работает прокурором прокуратуры Киева. В своих декларациях с 2017 года она указывает, что ее муж занимается предпринимательской деятельностью.

С 2016 по 2019 год владельцем фирмы был Александр Заголюк, который ранее владел ООО "Зим Кэпитал Групп" (девелоперская компания ZIM Capital Group) совместно с Андреем Мацийчуком. На сегодня владельцами "Зим Кэпитал Групп" является Андрей Мацийчук и кипрская компания Querbinello Holdings Ltd., руководителем – Евгений Степанюк. ZIM Capital Group связывают с экс-нардепом от БПП Дмитрием Андриевским. Он неоднократно проводил мероприятия от имени себя и этой компании.

Владельцем компании "Новый дом" и "Конкорд-К" значится ООО "Клермон финанс", а руководителем – Евгений Степанюк. Конечным владельцем "Клермон финанс" (через "Далимар Сервис") является Галина Жигайло-Мацийчук.