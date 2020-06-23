Нацбанк определил требования к аудитору для судов с владельцами ликвидируемых банков

Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии к международно признанной аудиторской фирме, которую сможет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного с рынка банка.

Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии к международно признанной аудиторской фирме, которую сможет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного с рынка банка.

Соответствующие критерии утверждены постановлением правления НБУ №80 от 22 июня, которое вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, определение критериев предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-их от 13 мая (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Среди прочего, закон предоставляет Национальному банку полномочия устанавливать критерии к аудиторской фирме, которую определяет суд для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций с целью определения наличия или отсутствия ущерба, причиненного владельцам банка.

Утвержденные Национальным банком критерии требуют наличия у аудиторской фирмы права на осуществление аудита финансовой отчетности банка. Она также должна входить в состав международной аудиторской сети, которая входит в рейтинг крупнейших аудиторских сетей по объему годового дохода, опубликованный международными профессиональными изданиями "Accountancy Age" и/или "International Accounting Bulletin".

Кроме того, аудиторская фирма должна подтвердить наличие достаточного практического опыта проведения аудита банка и опыта оценочной деятельности у партнера аудиторской фирмы по оценке, входящего в ту же международную сеть, а также отсутствие у аудиторской фирмы и партнера по оценке любых взысканий за нарушение аудиторской и соответственно оценочной деятельности в течение последних трех лет.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон).

Среди прочего, закон определяет процедуру получения компенсаций бывшими владельцами выведенных с рынка банков. Если акционер банка докажет незаконность решения Национального банка, он имеет право на компенсацию убытков. Размер компенсации определяется международно признанной аудиторской фирмой, которая осуществит оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определит стоимость его акций.