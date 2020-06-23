"Газпром" вышел на рынок евробондов в третий раз после подписания "мировой" с "Нафтогазом"

Российский "Газпром" размещает 7-летние евробонды на сумму $1 млрд под 3% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, спрос на долговые бумаги компании по финальной ставке превысил $1,9 млрд.

Организаторами размещения выступают "Газпромбанк", JP Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".

Как сообщалось, "Газпром" выходит на рынок еврооблигаций уже третий раз за год. В феврале компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%. В апреле – пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95%.

В прошлом году "Газпрома" столкнулся со сложностями с привлечением средств на международном рынке из-за исков НАК "Нафтогаз Украины". Из-за ареста созданных для размещения евробондов европейских компаний "Газпрома" российская компания несколько раз была вынуждена отказаться от выхода на рынки капитала. До февральской сделки "Газпром" не выходил на рынок евробондов ровно год.

Напомним, 30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.