Решением о приоритетности угольных ТЭС Кабмин срывает синхронизацию украинской энергосистемы с европейской, - Энергосообщество

Распоряжение Кабмина №702 от 17 июня 2020 года, которым предполагается приоритетная диспетчеризация для тепловых электростанций на угле, делает невозможной сертификацию системного оператора НЭК "Укрэнерго", что является условием для присоединения объединений энергосистемы Украины к ENTSO-E.

Об этом говорится в презентации главы Секретариата Энергосообщества Янеза Копача, сообщает БизнесЦензор.

В презентации Энергосообщества (слайд №7), говорится о том, что Министерство энергетики вмешивается в независимость системного оператора: настаивает на возможности иметь влияние на инвестиционные планы НЭК "Укрэнерго", а также поручает системному оператору отдавать приоритет угольным ТЭС.

Такое вмешательство Минэнерго в деятельность "Укрэнерго" не соответствует требованиям Энергосообщества к отделению системного оператора от генерации (анбандлинг). Это может помешать Энергосообществу сертифицировать НЭК "Укрэнерго", как европейского системного оператора.

Между тем, сертификация НЭК "Укрэнерго" по европейским правилам является обязательным условием для синхронизации энергосистемы Украины с европейской.

Напомним, 17 июня Кабмин утвердил распоряжение №702, которым обязал НЭК "Укрэнерго" предоставить приоритетную диспетчеризацию угольным теплоэлектростанциям до ноября 2020 года.

Как известно, 90% энергетического угля в Украине добывает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.