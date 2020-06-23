Криклий пообещал ввести круглосуточный весовой контроль на дорогах по всей Украине

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них будут работать инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией, а также под контролем Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп" возле Большой кольцевой дороги вокруг Киева, передает БизнесЦензор.

"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров из-за исключения человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов работать на дорогах Украины", - подчеркнул Криклий.

По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопасности" и представителей местных органов власти.

"Таким образом мы присоединим к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги", - пояснил Криклий.

Всего до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.