Рада может рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в этом месяце, – Разумков
Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д на следующей пленарной неделе, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Если мы говорим об игорном бизнесе, очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (29 июня - 3 июля). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.
Кроме того, по словам Разумкова, планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.
Ранее, 19 декабря 2019 года, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.
После этого правительство приняло постановление, которым запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
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