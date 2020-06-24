Рада может рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в этом месяце, – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д на следующей пленарной неделе, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если мы говорим об игорном бизнесе, очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (29 июня - 3 июля). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Кроме того, по словам Разумкова, планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Ранее, 19 декабря 2019 года, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.

После этого правительство приняло постановление, которым запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.