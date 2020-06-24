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Азербайджанская SOCAR поставит через Одессу в Беларусь еще один танкер с нефтью (обновлено)

Азербайджанская SOCAR поставит через Одессу в Беларусь еще один танкер с нефтью (обновлено)

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в июне отправить в Беларусь новую партию азербайджанской нефти через Украину.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем ориентировочного 25-26 июня отправить в Беларусь партию нефти из грузинского порта Супса", – заявил представитель компании.

Ахмедов уточнил, что объем партии составит 85-90 тыс. тонн.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура SOCAR) за март-апрель поставила беларускому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.

Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн – в апреле.

По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

Азербайджан (202) Білорусь (1582) нафта (4790) Одеса (926)


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