Верховный Суд признал кражу кабеля из канализации кражей с проникновением в помещение

Верховный суд Украины считает, что кражу кабеля из телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины как кражу с проникновением в другое помещение.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такой вывод сделала Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев и оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов.

Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов подчеркнул, что это решение является очень важным для телеком-индустрии.

"Квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление", - заявил он.

Шуранов напомнил, что почти 90% краж кабеля до этих пор квалифицировались по части 1 ст. 185 УК (кража), что позволяло преступникам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.

"Надеюсь, что такое решение Верховного Суда станет весомым фактором влияния на уменьшение краж кабеля", - отметил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома".

В суде уточнили, что в соответствии с законодательством кабельная канализация электросвязи является сооружением, которое в свою очередь содержит признаки "другого помещения" (поскольку предназначена для прокладки и обслуживания кабелей). При этом колодец канализации должен закрываться люком, бетонной крышкой или другим предметом, препятствующим свободному проникновению.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о защите телекомсетей (№2654), увеличивающий ответственность за кражу кабелей.