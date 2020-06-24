БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
719 0

"Укрзализныця" возобновит рейсы поездов из Киева во Львов вопреки росту заболеваемости коронавирусом

С 26 июня АО "Укрзализныця" возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев - Львов, №715/716 Киев - Львов, №91/92 Киев - Львов и №12/11 Львов – Одесса, сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Также, по словам руководителя компании, с этой же даты поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, начнут делать остановки в городе.

Ранее "Укрзализныця" уже запустила 44 пассажирских поезда.

При этом, по данным системы мониторинга распространения коронавируса СНБО, Киев и Львовская области показывают одни из наибольших уровней обнаружения коронавируса по стране.

Так, по состоянию на 24 июня в Киеве зафиксировали 4528 случаев коронавируса (за последние сутки – 99 новых случаев). Киев находится на первом месте среди регионов Украины по количеству заболеваний.

Во Львовской области в обще зафиксировано 4423 случаев коронавируса (за последние сутки – 203 новых случая коронавируса).

залізниця (827) Київ (4682) Львів (846) Укрзалізниця (4768) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 