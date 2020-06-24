Пострадавшие от взрыва в доме в Киеве получат до 100 тысяч компенсации, – КГГА

Пострадавшие от взрыва дома в Дарницком районе Киева получат от 50 тыс. до 100 тыс. грн денежной компенсации вне зависимости от расследования и причин взрыва, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается компенсации. Денежная компенсация пострадавшим будет на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. грн. А что касается так сказать глобальной компенсации, то напомню, что мэр города принял решение о том, что люди будут обеспечены жильем как минимум равноценным тому, что они потеряли", - сказал Пантелеев в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что денежная компенсация будет выплачена вне зависимости от результатов расследования и причин произошедшего.

"Люди не будут этого ждать (компенсации). Город принял решение о выплате компенсации вне зависимости от того, сколько будет продолжаться расследование, какие будут его заключения", - пояснил Пантелеев.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли жильцы разрушенного дома получить новое жилье до конца текущего года, он сказал: "Мы прогнозируем, что да, конечно".

Как сообщал БизнесЦензор, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы. Произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.