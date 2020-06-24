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Оператор ГТС предупредил об остановке на ремонт трубопровода на границе со Словакией

Оператор ГТС предупредил об остановке на ремонт трубопровода на границе со Словакией

ООО "Оператор ГТС Украины" предупреждает заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба компании, максимальный срок завершения ремонта на данном участке – 1 октября, передает БизнесЦензор.

"Указанные работы необходимы для безопасной эксплуатации инфраструктуры и подготовки к следующему зимнему сезону. Чтобы сократить период прерывания, указанные работы будут объединены с уже запланированными работами на 2-6 сентября… ООО "Оператор ГТС Украины" приложит все усилия, чтобы провести указанные работы максимально быстро и эффективно и минимизировать время прерываний", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что с целью предоставить пользователям сети доступ к услугам в период активной закачки в подземные газовые хранилища Украины украинская сторона неоднократно предлагала оператору ГТС Словакии – компании Eustream – решить вопрос обеспечения бесперебойного предоставления услуг путем объединения двух физических точек соединения "Будинце" и "Ужгород/Вельке Капушаны" в одну виртуальную точку соединения или предоставления доступа в точке входа на межгосударственном соединении "Вельке Капушаны" на условиях, действующих на точке "Будинце" на период проведения ремонтных работ.

"Оператор ГТС Украины" также обратился к НКРЭКУ за разъяснением относительно возможности выполнения указанных мер и ожидает в ближайшее время получить положительный ответ.

Как сообщалось, с 1 мая оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии объединили точки соединения "Берегово" и "Берегдароц" в единую точку соединения "Берег", а с 1 июля оператор ГТС Украины и оператор ГТС Польши объединили точки соединения "Дроздовичи" и "Германович" в единую виртуальную точку соединения "ВТЗ-Украина-Польша".

Автор: 

газ (7937) ГТС (414) Словаччина (342) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


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