Оператор ГТС предупредил об остановке на ремонт трубопровода на границе со Словакией

ООО "Оператор ГТС Украины" предупреждает заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба компании, максимальный срок завершения ремонта на данном участке – 1 октября, передает БизнесЦензор.

"Указанные работы необходимы для безопасной эксплуатации инфраструктуры и подготовки к следующему зимнему сезону. Чтобы сократить период прерывания, указанные работы будут объединены с уже запланированными работами на 2-6 сентября… ООО "Оператор ГТС Украины" приложит все усилия, чтобы провести указанные работы максимально быстро и эффективно и минимизировать время прерываний", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что с целью предоставить пользователям сети доступ к услугам в период активной закачки в подземные газовые хранилища Украины украинская сторона неоднократно предлагала оператору ГТС Словакии – компании Eustream – решить вопрос обеспечения бесперебойного предоставления услуг путем объединения двух физических точек соединения "Будинце" и "Ужгород/Вельке Капушаны" в одну виртуальную точку соединения или предоставления доступа в точке входа на межгосударственном соединении "Вельке Капушаны" на условиях, действующих на точке "Будинце" на период проведения ремонтных работ.

"Оператор ГТС Украины" также обратился к НКРЭКУ за разъяснением относительно возможности выполнения указанных мер и ожидает в ближайшее время получить положительный ответ.

Как сообщалось, с 1 мая оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии объединили точки соединения "Берегово" и "Берегдароц" в единую точку соединения "Берег", а с 1 июля оператор ГТС Украины и оператор ГТС Польши объединили точки соединения "Дроздовичи" и "Германович" в единую виртуальную точку соединения "ВТЗ-Украина-Польша".