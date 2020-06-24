КГГА опубликовала требования к работе кафе, гостиниц и бассейнов во время карантина

Киев разрешил работу кафе и ресторанов в помещениях, работу гостиниц и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий с соблюдением ряда противоэпидемических требований.

КГГА опубликовала соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 58, сообщает БизнесЦензор.

Так, в столице позволили:

работу кафе, ресторанов и других заведениях общественного питания в помещениях;

работу гостиниц и других средств размещения;

проведение массовых мероприятий с соблюдением ряда противоэпидемических ограничений;

посещение бассейнов для индивидуальных занятий и спортсменам.

При этом учреждения должны соблюдать ряд противоэпидемических требований.

Так, заведения общественного питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдения расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом. Разрешается отделение части стола перегородкой, которая исключает контакт между клиентами.

Меню должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа или места принятия заказа или на столах - из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством. Также разрешено одноразовое бумажное меню.

В заведениях общественного питания, осуществляющих обслуживание в помещении, запрещен вход посетителей без сопровождения работника; организация банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек; функционирование детских комнат; приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой; функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

В заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

Проведение культурных массовых мероприятий разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории, где проводится мероприятие.

Контроль билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом, а во избежание очередей - увеличить количество пунктов входного контроля.

Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот. Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

В залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше (по соблюдению противоэпидемических ограничений).

Заведения размещения должны обеспечить возможность онлайн регистрации для избежания очередей на рецепции, а также принять меры во избежание скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. м).

Кроме как во время пребывания в номере/комнате, посетители должны соблюдать масочный режим.

Организовать питание рекомендовано по системе заказов - доставка до номеров или в ресторанах при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более 4-х человек.

Пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.

В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания, его должны изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.

КГГА обращает внимание, что в столице во время карантина продолжает действовать ряд запретов: