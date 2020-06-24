Наводнение уничтожило 110 километров дорог и 90 мостов на Прикарпатье, – "Укравтодор"
В Ивано-Франковской области вследствие непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), передает БизнесЦензор.
В то же время в сообщении отмечается, что в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бобрка - Львов, который был подтоплен рекой Тиса, обеспечен сквозной проезд, но на некоторых участках с определенными ограничениями. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очищения дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.
Кроме того, по состоянию на утро среды, 24 июня, в результате интенсивных дождей р. Днистер частично вышла из берегов в городе Галич, из-за чего перекрыто движение на мосту через Днистер (км 340) на трассе Н-09.
В то же время уже восстановлен проезд дорогой Н-09 через с. Микуличин, участок которой был перекрыт завалами камней и горной породы.
Кроме этого, "Укравтодор" сообщает о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров - Камянец-Подольский.
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По данным агентства, на ликвидацию чрезвычайной ситуации и обеспечение проезда работает техника автодорожных предприятий. В состоянии полной готовности находятся все дорожные предприятия области. Движение по дороге перекрыто.
В свою очередь "Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях. В частности, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда: Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта. С 25 июня отменено курсирование трех поездов: Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта – Ивано-Франковск.
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