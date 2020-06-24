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Наводнение уничтожило 110 километров дорог и 90 мостов на Прикарпатье, – "Укравтодор"

Наводнение уничтожило 110 километров дорог и 90 мостов на Прикарпатье, –

В Ивано-Франковской области вследствие непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), передает БизнесЦензор.

В то же время в сообщении отмечается, что в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бобрка - Львов, который был подтоплен рекой Тиса, обеспечен сквозной проезд, но на некоторых участках с определенными ограничениями. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очищения дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.

Кроме того, по состоянию на утро среды, 24 июня, в результате интенсивных дождей р. Днистер частично вышла из берегов в городе Галич, из-за чего перекрыто движение на мосту через Днистер (км 340) на трассе Н-09.

В то же время уже восстановлен проезд дорогой Н-09 через с. Микуличин, участок которой был перекрыт завалами камней и горной породы.

Кроме этого, "Укравтодор" сообщает о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров - Камянец-Подольский.

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По данным агентства, на ликвидацию чрезвычайной ситуации и обеспечение проезда работает техника автодорожных предприятий. В состоянии полной готовности находятся все дорожные предприятия области. Движение по дороге перекрыто.

В свою очередь "Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях. В частности, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда: Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта. С 25 июня отменено курсирование трех поездов: Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта – Ивано-Франковск.

Автор: 

дороги (1570) повінь (40) Укравтодор (724) Івано-Франківська область (142)


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Топ коментарі
+8
Теперь на восстановление всего этого денег надо раз в десять больше чем стоил вырубленый лес.
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24.06.2020 16:02
+7
За вырубленный лес конкреные мрази получили бабло, а восстанавливать будут за наш счет...
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24.06.2020 16:08
+3
Ви не повірити, але паводок змив усе... усе що ми встигли побудувати за кошти МВФ.
Ніхєра не залишилось!
Наводнение уничтожило 110 километров дорог и 90 мостов на Прикарпатье, – "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7242
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24.06.2020 17:39
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Теперь на восстановление всего этого денег надо раз в десять больше чем стоил вырубленый лес.
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24.06.2020 16:02 Відповісти
За вырубленный лес конкреные мрази получили бабло, а восстанавливать будут за наш счет...
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24.06.2020 16:08 Відповісти
Ви не повірити, але паводок змив усе... усе що ми встигли побудувати за кошти МВФ.
Ніхєра не залишилось!
Наводнение уничтожило 110 километров дорог и 90 мостов на Прикарпатье, – "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7242
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24.06.2020 17:39 Відповісти
Навіть за ті, що ще не дали))
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25.06.2020 05:25 Відповісти
🤣
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25.06.2020 09:54 Відповісти
И волнует вопрос - сколько чиновников сядет за неготовность инфраструктуры?
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24.06.2020 18:02 Відповісти
https://streamable.com/n44vpe "Кальоса крутяться, бабоси мутяться!!!"
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24.06.2020 18:33 Відповісти
Почему такое стало возможным? Только ли прихоть погоды виновата или у этой вины есть еще имена, тех кто руководил вырубкой лесов и тех, КТО РАБОТАЛ НА ВЫРУБКЕ? Почему?
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25.06.2020 01:04 Відповісти
Гуцули самі рубають ліс там, де живуть. То мають бути готові, що раз на 10 років їх змиє нах.
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25.06.2020 08:42 Відповісти
Зе:просто нужно укреплять берега .
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25.06.2020 09:58 Відповісти
Это что, заезжие шахтёры все Карпаты вырубили?
Это местные жители, жалуясь на бедность, отпилили сук, на котором сидели.
Бачили очи, що купувалы? Тепер йижте, хоч повылазило!
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25.06.2020 10:12 Відповісти

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