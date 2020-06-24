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США готовят пошлины на $3 миллиарда против импорта из ЕС и Великобритании, – СМИ

США готовят пошлины на $3 миллиарда против импорта из ЕС и Великобритании, – СМИ

США думают над введением пошлин на товары из Великобритании, Франции, Испании и Германии стоимостью $3,1 миллиарда, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на документ, опубликованный офисом торгового представителя США.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению агентства, торговый представитель США хочет ввести новые пошлины на ряд видов продукции, включая оливки, пиво, джин и грузовики, а также увеличить тарифы на некоторые товары, в том числе самолеты, сыр и йогурт.

Велика Британія (1200) мито (802) США (4894) Євросоюз (5106)


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