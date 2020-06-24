"Приватбанк" перечислил в госбюджет 24,5 миллиарда дивидендов

Государственный "Приватбанк" в полном объеме перечислил в госбюджет дивиденды по итогам 2019 года в сумме 24,5 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", – отметил глава банка.

Как сообщалось, "Приватбанк" планировал направить 75% или 24,46 млрд грн прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

По итогам 2018 года "Приватбанк" направил на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли).

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.