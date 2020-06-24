Верховный Суд стал на сторону Коломойского в споре с "Ощадбанком" за активы "Проминвестбанка"

Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу государственного "Ощадбанка" и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 26 декабря 2019 года, который по иску ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связано с Игорем Коломойским и партнерами) отменил постановление госисполнителя, объединившего в октябре прошлого года ряд исполнительных производств по искам компаний олигарха с требовании "Ощадбанка" о взыскании с России $1,3 млрд за захваченные в Крыму активы.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Телерадиокомпания "Жиса" заявляла, что в результате решения госисполнителя был изменен общий размер задолженности должника перед взыскателями более чем на $1,3 млрд. Такую сумму по решению международного арбитража требует взыскать с России государственный "Ощадбанк".

Связанные с Коломойским компании начали процесс взыскания принадлежащих РФ активов в Украине раньше, но присужденная им арбитражем сумма меньше – около $159 млн.

Таким образом, по мнению компании "Жиса", "изменение состава взыскателей и размера задолженности по исполнительным документам имеет прямое и непосредственное влияние на распределение средств в результате принудительной продажи имущества должника для требований взыскателей", причем указанные изменения "критически влияют на все последующие процедуры обращения взыскания на имущество должника в пределах сводного исполнительного производства".

Напомним, именно в рамках вышеуказанного сводного исполнительного производства в мае 2019 года госисполнитель по требованию "приватовских" структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

4 марта 2020 года пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Согласно данным судебного реестра, покупателем акций стало ЧАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital. Однако в любом случае сделка до сих по не согласована Национальным банком.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

Напомним, в рамках указанного исполнительного производства компании Игоря Коломойского и партнеров также пытаются обратить взыскание на имущества "Сбербанка", в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.