Кабмин выделит 500 миллионов на борьбу с наводнением на Прикарпатье, – Шмыгаль

Первоначальная помощь Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий непогоды составит 500 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ивано-Франковская область определилась с первой необходимой финансовой помощью. На комиссии по ТЭБ и ЧС приняли протокольное решение и зафиксировали эти вещи. Есть обращение главы Ивано-Франковской обладминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн грн для ликвидации последствий наводнения и ликвидации угроз, которые сейчас есть", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, также есть дополнительная потребность в 82 млн грн для возобновления дамб и берегов, которые были повреждены наводнением. Шмыгаль отметил, что область уже выделила 1 млн грн на вышеуказанные цели.

Как сообщалось, по данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).